Virginia? Victoria Ruiz? Vini Jr vive affair com modelo brasileira

A vida amorosa de Vinicius Júnior segue no centro das fofocas mais recentes sobre as celebridades. No entanto, contrariando os rumores recentes, o affair de Vini Jr. não é Victoria Ruiz, tampouco Virginia Fonseca. A musa do momento, segundo os boatos, chama-se Beatriz Marinho e tem curtido um momento mais reservado e íntimo com o camisa 7 do Real Madrid.

Após passar uma temporada na Europa, a modelo retornou ao Brasil e, inclusive, marcou presença nas duas festas de aniversário do astro. Beatriz conseguiu passar batida, visto que os principais boatos da celebração envolviam Virginia Fonseca. Contudo, ainda de acordo com apuração do perfil ‘Gossip do Dia’, Marinho vem se encontrando frequentemente com o jogador há algum tempo.

“Exclusivo: Virgínia? Não. Podem tirar a fic das cabeças. O jogador Vinicius Jr está há um tempo com uma modelo chamada Beatriz Marinho. Ela voltou para o Brasil, depois de semanas na Europa (…)”, indicou o perfil.

Especulações sobre Virginia Fonseca

Nas semanas anteriores, surgiram especulações nas redes sociais apontando uma possível aproximação entre Vinicius e Virginia. Isso porque internautas identificaram interações discretas entre os dois e outros indícios ligados às festas do jogador. O site Metrópoles, inclusive, chegou a noticiar sobre um suposto clima de proximidade entre os dois durante o evento.

Reunião de antigos affairs e amigas

Vinicius Júnior seguiu o protocolo e celebrou mais um ano de vida no Rio de Janeiro, com presenças ilustres e shows de nomes como Travis Scott. A celebração também contou com presenças femininas ligadas diretamente ao nome do atacante. ntre elas, Catherine Bascoy, Victoria Ruiz e Dania Mendez compareceram às festas e registraram os momentos permitidos em suas redes sociais.

Apontada como affair antigo do astro, Catherine apareceu em clima de descontração com o jogador no dia seguinte, na praia. A influenciadora atualmente vive um “namoro santo”, como ela mesma define, com Tiago. Victoria, por sua vez, estava no centro das atenções mais recentes.

A presença de Victoria em jogos do Real Madrid, desde o Santiago Bernabéu aos EUA, indicavam um possível romance entre eles. Ela acompanhou todas partidas com a camisa autografada do jogador e em setores destinados a familiares ou amigos íntimos dos atletas.

Vini Jr. mantém discrição

Desde os rumores sobre Virginia ao suposto envolvimento com Beatriz Marinho, o jogador manteve a discrição em todos os casos. A apuração do perfil especializado em fofocas de celebridades os pombinhos optaram por manter sigilo por ora e estão em fase de se conhecer melhor.

