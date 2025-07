São Paulo defende invencibilidade de 17 anos no Alfredo Jaconi

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (24), às 19h, para enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da necessidade de somar pontos fora de casa na competição, o Tricolor também defenderá uma longa invencibilidade no Estádio Alfredo Jaconi, onde não perde desde 2007.

A última derrota do São Paulo para o Juventude em Caxias aconteceu há 17 anos, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2007. Na ocasião, o time paulista, já campeão antecipado, foi superado por 2 a 1 em partida válida pela 35ª rodada. Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes no estádio gaúcho, com vantagem para o time visitante: foram duas vitórias são-paulinas e três empates.

O retrospecto recente reforça a confiança da equipe comandada por Hernán Crespo, que busca recuperação na tabela e mais regularidade como visitante no torneio. O treinador argentino deve seguir com algumas modificações no elenco devido a lesões. Oscar e Lucas seguem no departamento médico, assim como Lucca, que ficou fora da viagem para Caxias do Sul.

Enquanto o São Paulo mira o G-6 da Série A, o Juventude também vive momento de oscilação e tenta usar o fator casa para se reerguer no campeonato. Mas, historicamente, o Tricolor paulista tem conseguido neutralizar esse fator no Alfredo Jaconi. Assim, espera repetir a dose nesta quinta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.