Internacional cria confiança para as copas ao manter 100% depois da parada

A paralisação na temporada claramente foi benéfica para o Internacional. Afinal, o time respondeu positivamente ao cenário adverso no primeiro semestre, principalmente no Brasileirão. Desde a volta dos compromissos na segunda parte do ano, o Colorado emplacou uma sequência invicta. No caso com três vitórias em suas três partidas até aqui no torneio.

Os triunfos sobre Vitória, Ceará e mais recentemente em duelo contra o Santos possibilitaram o Inter subir sete posições no Campeonato Brasileiro. Os gaúchos alcançaram os 20 pontos e chegaram ao décimo lugar. Inclusive, houve uma mudança de perspectiva, pois antes havia um desconforto pela proximidade com a zona de rebaixamento.

Isso porque o Internacional antes chegou a estar no Z4, mas depois dessa reação, construiu uma vantagem de seis pontos para esta zona incômoda. Desta forma, neste novo contexto, passa a visar a possibilidade de integrar o grupo de times que se classificam diretamente para a Libertadores.

Evolução de performance do Internacional causa otimismo

Uma outra situação que anima é o aprimoramento em nível coletivo que o time apresenta neste período. Especificamente no duelo contra o Santos, Rochet teve atuação decisiva com defesas que evitaram gols do adversário. O zagueiro Vitão e o volante Thiago Maia tiveram desempenhos consistentes na parte defensiva.

O camisa 29 também ajudou em lances de evolução no meio de campo. Alan Patrick foi autor de assistência e também esteve na jogada que originou o pênalti. Além disso, os colombianos Borré e Carbonero foram participativos ao marcar os gols.

Na sequência, a delegação volta a Porto Alegre e terá descanso nesta quinta-feira (24). Após isso, terão dois treinos na preparação para o jogo contra o Vasco, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo (27).

Há a possibilidade em que haja um revezamento na equipe, especialmente no setor criativo. Uma modificação vai ocorrer pelo menos. Afinal, o zagueiro Vitão cumprirá suspensão automática. Com isso, Mercado é o favorito a ser o seu substituto. Caso se confirme, o argentino ganhará oportunidade dez meses após a grave contusão no joelho esquerdo.

Posteriormente, o Colorado inicia a sua trajetória nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe gaúcha enfrentará o Fluminense na partida de ida desta etapa do torneio, na próxima quarta-feira (30).

