Léo Pereira atinge marca expressiva pelo Flamengo

O zagueiro Léo Pereira teve uma noite especial na vitória do Flamengo sobre o Bragantino, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor, afinal, chegou a marca de 250 jogos com a camisa rubro-negra. Além disso, ele balançou as redes que deu a reação ao time para buscar a virada nos minutos finais, em Bragança Paulista.

Além do número de jogos, Léo Pereira também pode comemorar outra marca expressiva. Com o defensor de 29 anos dentro de campo, o Rubro-Negro venceu 150 vezes, o que representa 60% de aproveitamento. São 55 empates (22%) e 45 derrotas (18%).

Nesta temporada, Léo Pereira esteve em campo 31 vezes e atuou por 2.370 minutos até o momento. Com ele, o Flamengo conseguiu 31 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas. O zagueiro é um dos nomes importantes do setor defensivo e tem total confiança do técnico Filipe Luís.

O defensor também está perto de sua melhor temporada em termos de gols (4) desde que chegou ao Flamengo, em 2020. Isso se deve ao fato de o zagueiro ter anotado três tentos até o momento. Portanto, ele deve igualar as temporadas de 2023 2023 com a camisa rubro-negra.

Com a vitória, o Flamengo chega aos 33 pontos e encosta no Cruzeiro, que empatou com o Corinthians nesta noite. O líder do Brasileirão soma 34 pontos e tem um jogo a mais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.