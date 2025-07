Yuri Alberto avança em recuperação e anima Corinthians por retorno no Dérbi

O retorno de Yuri Alberto aos gramados está próximo de se concretizar. Fora de ação desde o dia 24 de maio, o atacante do Corinthians apresentou evolução significativa na recuperação da fratura sofrida em uma vértebra lombar e já realiza atividades mais intensas com bola no CT Joaquim Grava.

Há três semanas, o camisa 9 passou a treinar em campo, mas vinha sendo poupado de movimentos com maior impacto físico. A boa notícia para a comissão técnica e para a torcida corintiana veio na última terça-feira (22/7), quando o clube divulgou imagens do treino em que Yuri participa normalmente com os demais jogadores, com direito a carrinho durante uma das atividades.

O departamento médico monitora diariamente a evolução do jogador e trabalha com duas possibilidades de retorno: o clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (30/7), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ou, de forma antecipada, já no confronto diante do Botafogo, neste sábado (26/7), no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão.

“Estou nessa expectativa também (de retorno), vou aguardando, espero que ele esteja o mais rápido possível em condições. É um jogador que faz muita falta, não só pelos gols, mas pela postura. É um jogador que ataca espaço”, afirmou o técnico Dorival Júnior, em entrevista coletiva.

Yuri Alberto segue artilheiro

O treinador ainda destacou o diferencial tático de Yuri dentro do elenco. Apesar de estar fora dos últimos sete compromissos do Timão, o camisa 9 ainda lidera a artilharia da equipe na temporada, com 13 gols marcados.

“É um dos poucos no nosso elenco que tenha essa característica nata de buscar os corredores. Isso provoca uma movimentação na última linha adversária. Não temos muitos jogadores com esse perfil dentro do nosso grupo, precisamos desses atletas. Até porque com o Yuri, o nosso número de gols altera muito, é muito diferente”, disse o treinador, que seguiu:

“Assim como as grandes equipes têm também dois ou três jogadores que fazem a diferença porque possuem essas características. Na maioria dos jogos em que percebemos jogadores que tenham esse impacto eles acabam gerando e criando situações favoráveis às suas equipes”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.