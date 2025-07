Marcus Rashford tem recepção ‘cinco estrelas’ e regado a luxo em Barcelona

Marcus Rashford está de casa nova e feliz. O Manchester United emprestou o jogador ao Barcelona, o que fez o atacante ter uma recepção ‘cinco estrelas’ no clube espanhol.

Dessa forma, o inglês jantou na noite de quarta-feira (23) com Joan Laporta, presidente do clube, e outros membros da diretoria no restaurante Amar, um dos mais exclusivos da cidade e que cobra 156 euros por pessoa, algo em torno de R$1,000.

Na mesa com Rashford, estava mais 17 pessoas. Assim, de acordo com o jornal espanhol “El Periodico”, eles saborearam um vinho e também uma variedade de iguarias, como pratos de barriga de atum, camarões, canelones de caranguejo e “mongetes” de Santa Pau. O banquete ainda contou com carne wagyu e loira galega, antes de saborear o famoso cheesecake do restaurante de sobremesa.

Além disso, após a refeição, Rashford e Laporta posaram para uma foto com os chefs, garçons e sommeliers. Assim, na imagem é possível ver que os dois estavam radiantes.

Rashford no Barcelona

Rashford, de 27 anos, foi revelado como um das grandes promessas do Manchester United. Aliás, ele chegou a vestir a camisa 10, mas perdeu espaço no elenco. Dessa forma, o clube emprestou ele ao Aston Villa na última temporada e depois o atacante voltou ao United.

Nessa semana, portanto, o Barcelona negociou o empréstimo do jogador. O contrato é até o fim da temporada 2025/26 e tem opção de compra de 30 milhões de euros (R$ 195,3 milhões). No clube espanhol, o atacante vai usar a camisa 14.

Durante a apresentação, o inglês comentou sobre seu foco na temporada: conquistar a Champions League em um ‘clube histórico’.

“Sonho em ganhar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Assisti aos jogos da temporada passada e foram disputados. É um clube histórico. Espero ajudar a conquistar isso”, disse.

