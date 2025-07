Em crise, Vasco tem sequência de três jogos longe do RJ

Após duas partidas seguidas em São Januário, o Vasco se despedirá do Rio de Janeiro para uma minimaratona longe de casa. Serão, dessa forma, três compromissos por duas competições diferentes fora do RJ.

Primeiro, no domingo (27/7), o Cruz-Maltino encara o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 17ª rodada do Brasileirão. Será, assim, o primeiro compromisso como visitante na competição desde a paralisação do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes.

LEIA MAIS: Dirigente do Vasco nega acusação de agressão a torcedor; Pedrinho dará coletiva

Posteriormente, a equipe comandada por Fernando Diniz viaja direto a Maceió (AL), onde começa a disputar vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Será contra o CSA, no Rei Pelé, pela ida das oitavas de final, na quarta-feira (30/7). A equipe alagoana disputa a Série C do futebol brasileiro.

Por fim, o time retorna ao Sudeste, mas vai para São Paulo. Afinal, é onde defrontará o Mirassol, pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida em questão – que será inédita em competições oficiais – ocorre no dia 2 de agosto – um sábado.

Confira o calendário do Vasco

Inter x Vasco – domingo (27/7), às 18h30, no Beira-Rio (RS) – 17ª rodada do Brasileirão

CSA x Vasco – quarta-feira (30/7), às 19h, no Rei Pelé (AL) – ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Mirassol x Vasco – sábado (2/8), às 18h30, no José Maria de Campos Maia (SP) – 18ª rodada do Brasileirão

