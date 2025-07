Tiquinho Soares vive seca e perde espaço após chegada de Cleber Xavier

Contratado no início da temporada como a principal referência ofensiva do Santos, o atacante Tiquinho Soares perdeu protagonismo no elenco alvinegro e atualmente vive um período de baixa. Desde o retorno do Campeonato Brasileiro, após a pausa para o Mundial, o camisa 9 ainda não foi acionado nem sequer uma vez por Cleber Xavier.

Antes apontado como solução para os problemas ofensivos do time, Tiquinho viu sua participação cair consideravelmente. Desde que Cleber assumiu o banco de reservas, o centroavante foi titular em apenas cinco das 13 partidas disputadas sob sua gestão, entre Brasileirão, Copa do Brasil e amistosos. Nesse período, o atacante não marcou gols e registrou apenas uma assistência, desempenho que o afastou das primeiras opções no setor de ataque.

Com uma nova proposta de jogo, Cleber Xavier tem apostado em Neymar atuando como um falso 9. A mudança dispensou a presença de um centroavante de ofício em diversas formações. Além disso, o jovem Deivid Washington passou a ganhar mais espaço e, na derrota por 2 a 1 para o Internacional, acabou substituído no segundo tempo por Luca Meirelles. A escolha, aliás, foi justificada pelo treinador.

“Quanto ao Tiquinho, é opção de semana de treino. Luca tem treinado bem, me dá um ataque ao espaço melhor e a gente optou por ele”, explicou Cleber Xavier, após a partida.

Tiquinho Soares chegou com expectativa, mas está devendo gols

Tiquinho Soares chegou à Vila Belmiro vindo do Botafogo, em uma negociação que envolveu a ida do zagueiro Jair ao clube carioca. Durante a passagem de Pedro Caixinha pelo comando santista, o atacante teve um início promissor, com sete gols marcados. Ele também foi titular nos jogos sob a curta passagem de César Sampaio, quando balançou as redes uma vez no clássico contra o São Paulo, já pelo Brasileirão.

A falta de gols recentes e a mudança no estilo de jogo da equipe, porém, fizeram o experiente atacante perder espaço. Com a sequência ruim do Santos no campeonato, a pressão por mudanças aumentou no clube e o centroavante perdeu espaço.

O elenco santista volta a treinar nesta quinta-feira (24), no CT Rei Pelé. Contudo, Cleber Xavier só deve definir a escalação para o duelo contra o Sport, no sábado (26) , pela 17ª rodada do Brasileirão, no treino da sexta-feira (25), antes da viagem para Recife.

