Fluminense acumula série de falhas defensivas após Mundial de Clubes

Depois de uma campanha histórica e surpreendente no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Fluminense ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Ao todo, já são três derrotas consecutivas, todas no Maracanã, diante de sua torcida. Na coletiva, o técnico Renato Gaúcho citou que foram cinco falhas que fizeram a equipe deixar pontos pelo caminho.

No primeiro gol do Cruzeiro, na despedida de Jhon Arias, houve um vacilo coletivo ao deixar o zagueiro Fabrício Bruno livre para cabecear e abrir o placar.

Em seguida, Gabriel Fuentes errou o domínio e perdeu a bola para Fágner. O lateral encontrou Matheus Pereira pelo lado esquerdo para que o meio-campista acertasse um passe preciso para Kaio Jorge. O atacante aproveitou mais um erro do lateral-esquerdo e carimbou a meta de Fábio.



No Fla-Flu, o clássico se encaminhava para um empate, sem gols. No entanto, Freytes deixou Léo Ortiz se desvencilhar e cabecear com liberdade. Na sequência Renê não acompanhou Pedro, que fez o gol do triunfo rubro-negro.

Diante do Palmeiras, o Fluminense vencia com gol de Cano, de pênalti, até que Fábio vacilou ao não segurar a cabeçada de Maurício, no fim do primeiro tempo. Por fim, Martinelli saiu jogando errado e entregou de graça para Vitor Roque, que chutou na saída do arqueiro tricolor e sacramentou a vitória alviverde.

O Tricolor estacionou nos 20 pontos em oitavo lugar, mas pode perder mais posições no complemento da rodada. Na próxima rodada, a equipe mede forças com o São Paulo, no domingo (27), às 16h (de Brasília), no Morumbis.

