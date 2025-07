Diretor do Cruzeiro revela proposta por Kaio Jorge e analisa cenários

Kaio Jorge ficará no Cruzeiro segundo dirigente do clube - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O diretor de futebol do Cruzeiro, Paulo Pelaipe, rechaçou qualquer possibilidade de vender o artilheiro do time e do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge. Segundo ele, o jogador recebeu propostas, principalmente da Europa.

Mais recentemente, surgiram sondagens do Zenit, da Rússia, mas o dirigente negou qualquer chance de negociação ou recebimento de oferta oficial. Aliás, Kaio Jorge já marcou 12 gols no Brasileirão e chegou ao clube no ano passado.

“Não, não chegou absolutamente nada. O Kaio Jorge vamos manter. Queremos e vamos manter. Ele sabe da nossa opinião. A importância do Kaio Jorge para nós é muito grande, especialmente para jogar este Brasileiro”, disse em entrevista à CazéTV.

Dessa forma, Pelaipe também falou sobre uma possível convocação do atacante para a Seleção Brasileira.

“Acreditamos e temos confiança absoluta de que ele será convocado para a Seleção. Isso vai melhorar sua condição, vai valorizar ainda mais. É o sonho de todo jogador vestir a camisa amarela, e, permanecendo no Cruzeiro e mantendo esse nível de atuação, as chances de convocação aumentam muito”, concluiu o dirigente.

Apesar da expectativa, Kaio Jorge ainda não foi convocado para a Seleção principal. No entanto, tem passagens pelas categorias de base, sendo destaque na conquista do Mundial Sub-17, em 2019.

