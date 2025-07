CBF divulga áudio do VAR em expulsão de Allan em Fluminense x Palmeiras

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou, nesta quinta-feira (24/7), os áudios e imagens da análise do VAR. O lance resultou na expulsão do meio-campista Allan, do Palmeiras, nos acréscimos da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 49 minutos do segundo tempo, Allan recebeu inicialmente um cartão amarelo após cometer falta em Samuel Xavier. No entanto, a equipe do árbitro de vídeo interveio, solicitando revisão do lance por possível uso de força excessiva. Assim, após consultar o monitor, o árbitro Ramon Abatti Abel reviu sua decisão e aplicou o cartão vermelho direto ao palmeirense.

A conversa do VAR

Durante a análise na cabine do VAR, os assistentes avaliaram o movimento do braço de Allan, levantando dúvidas sobre a intensidade do contato. Um dos operadores iniciou.

“Ele vai aplicar alguma sanção disciplinar, tá? Amarelo aplicado”.

Além disso, outro oficial do VAR destacou a necessidade de ângulos adicionais.

“Ele vem com o braço parado aberto, pega de raspão na cabeça. Tem outro ângulo? Para a gente ver se tem movimento adicional, se tem força. Giba, tem força, tá? É um movimento para mim fora da disputa”.

Responsável pelo VAR, Gilberto Castro Junior concordou com a interpretação. Assim, chamou Ramon Abatti Abel à revisão.

“Ele faz o movimento adicional, na passagem ele deixa o cotovelo. Abatti, Gilberto falando. Sugiro revisão para o possível cartão vermelho. Após o jogador do Fluminense chutar a bola, o jogador (Allan) vem na passagem com velocidade, ele faz o movimento adicional e atinge a cabeça do seu adversário com o cotovelo”.

Durante a revisão no monitor à beira do campo, o árbitro de campo confirma a troca da decisão.

“Uso de força excessiva, pode me dar em velocidade normal. Ok, cotovelo… Vou tirar o cartão amarelo e dar o vermelho, ok? “, afirma Abatti Abel.

“Ok, concordo”, responde Gilberto.

Na sequência, jogadores como Flaco López e Raphael Veiga tentaram questionar a mudança, mas Abatti explica: “A imagem é clara, deu cotovelada. Ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele fez”.

Cartão VERMELHO para Allan, do Palmeiras. pic.twitter.com/ZmcEkqy5ur — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 24, 2025

Allan desfalca o Palmeiras contra o Grêmio

Assim, a expulsão tira Allan da partida contra o Grêmio, neste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Brasileirão. Aliás, o meio-campista, que entrou no segundo tempo diante do Fluminense, vinha sendo uma das principais opções de Abel Ferreira para a rotação no meio-campo do Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.