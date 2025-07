Ter Stegen, do Barcelona, vai passar por cirurgia e perder início da temporada

O goleiro Marc Ter Stegen anunciou nesta quinta-feira (24) que fará uma cirurgia nas costas. A previsão de recuperação é de três meses. Com isso, ele perderá o início da próxima temporada, marcada para agosto.

Sob o comando do técnico Hansi Flick, o alemão perdeu espaço no time. Ele virou a terceira opção do elenco, o que o deixou profundamente irritado. A situação piorou com a chegada de Joan García e a permanência de Szczesny. Com isso, Ter Stegen praticamente ficou sem chances de atuar.

“Durante discussões intensas com a equipe médica do Barcelona e especialistas externos, concluímos que a maneira mais rápida e segura de me recuperar totalmente é por meio de uma cirurgia nas costas”, afirmou o goleiro.

Ele também lembrou da cirurgia anterior: “Após minha última cirurgia nas costas, voltei aos gramados depois de 66 dias, quase dois meses. Desta vez, os médicos acreditam que serão necessários três meses para garantir minha segurança.”

Ter Stegen está no Barcelona desde 2014 e já soma 11 anos de clube. Seu contrato vai até 2028. Em 2023, ele operou a lombar e ficou fora de 19 partidas. O desfalque afetou tanto o Barcelona quanto a seleção da Alemanha.

