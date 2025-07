Federação Mexicana pune Chicharito, ex-United, por comentários sexistas

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) puniu o atacante mexicano Chicharito Hernández, ex-Manchester United, por comentários sexistas feitos nas redes sociais.

Em um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, o jogador falou que mulheres estão “falhando” e “erradicando a masculinidade”. Dessa forma, ele recebeu muitas críticas nas redes sociais. Aliás, Claudia Sheinbaum, presidente do México – a primeira mulher no país, chegou a comentar sobre o caso.

“Chicharito é um ótimo jogador de futebol, mas quando se trata de sua opinião sobre as mulheres… ele ainda tem muito a aprender” disse.

Assim, a Comissão de Gênero e Diversidade da Federação Mexicana de Futebol iniciou uma investigação sobre o caso. Segundo a BBC, o atacante sofreu uma advertência e também uma punição com uma multa.

Carreira de Chicharito

Chicharito Hernández foi revelado pelo Chivas Guadalajara, mas fez sucesso na Europa. Ele defendeu o Manchester United de 2010 a 2014 e depois foi emprestado para o Real Madrid. O atacante também atuou, Bayer Leverkusen, West Ham e Sevilla.

Além disso, ele é o maior artilheiro da história da Seleção do México, com 52 gols em 109 partidas. Atualmente, aos 37 anos, ele defende novamente o Chivas Guadalajara.

