Palmeiras monitora Felipe Anderson e tem retorno de Piquerez em reapresentação

Piquerez foi uma das novidades no treino do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Após a importante vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, o Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (24/7) na Academia de Futebol. O elenco iniciou a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro com duas atualizações relevantes no departamento médico.

Afinal, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, desfalque nos últimos jogos devido a um trauma no ombro, evoluiu bem na recuperação e participou da primeira parte do treino junto ao elenco. A presença em parte da atividade indica um possível retorno, embora a comissão técnica siga monitorando sua condição.

Já o meio-campista Felipe Anderson, substituído durante a partida contra o Fluminense com dores na lateral da coxa esquerda, realizou trabalho regenerativo nesta manhã e passará por exames complementares ainda nesta quinta-feira para avaliar a gravidade do trauma sofrido.

No campo, os jogadores que atuaram como titulares no Rio de Janeiro permaneceram na parte interna do Centro de Excelência, cumprindo o protocolo de recuperação física. Por outro lado, os demais atletas participaram de atividades técnicas com foco em marcação, passes, transições rápidas e enfrentamentos cinco contra cinco em campo reduzido.

O Verdão volta a campo no sábado (26/7), às 21h, para enfrentar o Grêmio, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Brasileirão. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira terá o reforço do zagueiro Bruno Fuchs, que retorna após cumprir suspensão automática. Em contrapartida, o volante Allan será desfalque, já que foi expulso nos acréscimos do embate contra o Fluminense.

