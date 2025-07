Fluminense tem quatro pendurados para próximo jogo do Brasileirão

Em péssima fase desde o fim do Mundial de Clubes, o Fluminense voltará a campo no domingo (27/7), quando enfrenta o São Paulo, no Morumbis, na capital paulista. E, para o duelo em questão, existe um alerta ligado no técnico Renato Gaúcho.

Afinal, quatro jogadores do elenco tricolor estão pendurados com dois amarelos no Brasileirão. Dessa forma, caso recebam nova sanção, ficariam fora do jogo contra o Grêmio, no dia 2 de agosto, no Maracanã, pela 18ª rodada. São eles: Samuel Xavier, Freytes, Bernal e Canobbio.

Dois deles, afinal, são titulares do Fluminense. São os casos do lateral-direito Samuel Xavier e do zagueiro Freytes. Já o volante Facundo Bernal e o ponta Agustín Canobbio são atualmente reservas do elenco. Ambos, aliás, sequer foram a campo no revés da última quarta-feira (23/7), perante o Palmeiras, no Maracanã.

No jogo em questão, somente o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes recebeu cartão amarelo, o que significa que os pendurados passaram ilesos. Com a derrota, o Fluminense estagnou na oitava posição, com 20 pontos, se afastando do G-6. Agora, já são cinco pontos que separam o sexto colocado Bahia (25) do Tricolor carioca.

