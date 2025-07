Corinthians tem interesse na contratação de ex-Botafogo

O Corinthians avalia a contratação de Victor Sá, de 30 anos, atualmente no Krasnodar, da Rússia. O nome do jogador agrada à comissão técnica e à diretoria, que vê no ex-Botafogo uma peça com características que faltam ao elenco alvinegro: um atacante de beirada com velocidade e capacidade de drible.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan. Ainda não há proposta oficial encaminhada ao clube russo ou ao staff do atleta. Contudo, as conversas estão em andamento e em clima positivo.

Victor Sá ganhou notoriedade no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Botafogo, entre 2022 e 2023, quando se destacou pela equipe carioca. Desde que se transferiu para o Krasnodar, no segundo semestre de 2023, o atacante manteve regularidade e continua sendo observado por clubes do Brasil.

O Corinthians segue em busca de ao menos quatro reforços no mercado e enxerga a chegada de um jogador de velocidade como prioridade para o sistema ofensivo. Aliás, a ausência de nomes com essa característica tem sido um dos pontos mais citados pelo técnico Dorival Júnior em entrevistas recentes.

A diretoria alvinegra vive um momento de limitação orçamentária e busca oportunidades viáveis no mercado, o que torna tratativas como a de Victor Sá mais complexas. O cenário financeiro exige criatividade e poder de convencimento para atrair reforços sem comprometer ainda mais a folha salarial.

O Timão volta a campo neste sábado, (26/7) contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já na próxima semana, enfrenta o Palmeiras pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.