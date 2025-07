Milan anuncia primeiro equatoriano da história do clube

O Milan anunciou nesta quinta-feira (24) a contratação do lateral-esquerdo Pervis Estupiñán, de 27 anos, que estava no Brighton, da Inglaterra. Com o acerto, o jogador se torna o primeiro equatoriano a vestir a camisa do clube italiano.

Os detalhes financeiros da negociação não foram divulgados pelas equipes. Mas, segundo a imprensa italiana, o valor da transferência gira em torno de 17 milhões de euros (R$ 109 milhões), com mais 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em bônus por metas atingidas.

Na última temporada, Estupiñán disputou 36 partidas pelo Brighton, marcou um gol e deu uma assistência. Revelado pela LDU de Quito, ele também acumula passagens por clubes como Granada, Almería, Mallorca, Osasuna e Villarreal, antes de chegar à Premier League em 2022.

