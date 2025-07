Nino Paraíba cumpre punição e busca novas oportunidades: ???Eu errei???

O lateral-direito Nino Paraíba é réu confesso na Operação Penalidade Máxima, que investigou e puniu jogadores envolvidos em esquemas de manipulação de resultados. No entanto, o atleta cumpriu, no início desta semana, o último dia dos 720 de suspensão aplicados pelo STJD.

Nino foi punido com dois anos de suspensão e multa de R$ 100 mil. Na época em que atuava pelo Ceará, ele foi condenado por receber dinheiro para forçar cartões amarelos em três partidas. Após cumprir a pena, o lateral afirmou ter aprendido a lição e prometeu uma nova postura.

“Eu errei, mas eu não quero mais cometer esse erro”, disse Nino

Aos 39 anos, o jogador busca um novo clube. Atualmente, disputa campeonatos de várzea por um time de origem indígena em Rio Tinto, na Paraíba, e também ajuda a esposa nas entregas de tortas.

“Minha esposa faz uns doces e, quando era para entregar, eu que ia lá. Ela vende tortas de chocolate, de morango… Então eu fazia as entregas. Era eu e meu cunhado”, contou o jogador em entrevista ao portal “ge”.

Suspensão de Nino aumentou com julgamento

Inicialmente, Nino havia sido punido com 480 dias de suspensão e multa de R$ 40 mil. No entanto, durante o julgamento, o STJD aumentou a punição para 720 dias e a multa para R$ 100 mil. Na época, ele defendia o Paysandu e teve o contrato suspenso após disputar apenas uma partida oficial. O jogador também falou sobre sua atual condição física.

“Completei os 720 dias no dia 20 (de julho). Agora estou disponível para jogar, livre, já cumpri a pena. É difícil passar dois anos fora dos gramados, longe do que amo fazer, que é jogar futebol. Mas foram dois anos de treinamento, eu estava me preparando para voltar. Agora é só esperar algum clube abrir as portas para eu atuar novamente”, concluiu Nino Paraíba.

