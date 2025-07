Matías Viña faz diferença em vitória do Flamengo; veja números

Aos poucos, Matías Viña encontra o seu melhor ritmo em seu retorno após grave lesão no Flamengo. Na vitória de virada sobre o Bragantino, na última quarta-feira, o uruguaio foi fundamental na reação rubro-negra no segundo tempo com atuação intelingente dentro de campo. Além disso, ele ganhou elogios do técnico Filipe Luís.

Matías Viña foi chamado por Filipe Luís aos sete minutos do segundo tempo, substituindo Varela, que teve dificuldades na lateral esquerda. O uruguaio sofreu a falta que resultou no primeiro gol da partida. Arrascaeta fez o cruzamento na área, e Léo Pereira conseguiu desviar a bola para mandá-la ao fundo da rede.

E a atuação de Matías Viña não se limitou a isso. O jogador realizou uma boa jogada e fez um passe para o atacante Wallace Yan, que, em seguida, encontrou Wesley. O lateral direito, por sua vez, anotou um gol espetacular, garantindo a virada do Flamengo para 2 a 1, aos 40 minutos do segundo tempo, em Bragança Paulista.

“Agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou, depois de 10 meses, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez. Estou muito feliz por ele, mas não é uma surpresa. É só olhar como ele treina, como ele aquece, se prepara, é o primeiro em tudo, acaba o treino exausto. Então isso, o futebol te devolve”, elogiou Filipe Luís.

Viña ainda busca sequência de jogos

Contra o Bragantino, Viña teve 32 ações com a bola em 34 minutos em campo, acertou dois dribles, teve 79% de precisão nos passes e ganhou quatro de cinco duelos disputados. As informações são do “Sofascore”.

Ao todo, o jogador soma 26 partidas, um gol e duas assistências. Contratado por 8 milhões de euros (R$ 42,6 milhões) em janeiro do ano passado, Viña ainda não conseguiu engatar uma grande sequência de jogos.

