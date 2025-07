Campeão do Mundo eleva o tom em crítica contra Yamal: ‘Irritante para c****’

Lamine Yamal, do Barcelona, segue sendo alvo de críticas por comportamentos fora de campo. Dessa vez, o francês Adil Rami, que conquistou a Copa do Mundo com a França em 2018, não poupou palavras para o novo camisa 10 do clube espanhol, durante uma transmissão no Twitch.

Dentro de campo, o ex-zagueiro reconheceu que Yamal tem um ‘talento incrível’ e previu um futuro brilhante para o jogador. No entanto, Rami não aprova as atitudes do atacante fora de campo.

“Futebolisticamente, nada a dizer. Ele é um talento incrível. Vai ganhar Bolas de Ouro, Liga dos Campeões, tudo. Mas, em termos humanos, f***-se sua mãe. O jeito como ele apertou a mão do Cristiano Ronaldo me irritou. Foi aí que tudo começou. Aí ele fez vídeos falando sobre ele — eu não gostei”, disse.

Além disso, Rami também comentou sobre Yamal atuar com o short abaixado e também sobre as festas que o jogador vem dando.

“Eu vi toda aquela coisa dele de ‘calças abaixadas’. Essa coisa toda de abaixar o short, que vem da cultura prisional dos EUA e do México, e era feita por pessoas que queriam se f****. Tem coisas que levantam suspeitas. Ele dá festas, e as pessoas já estão falando das festas dele. Espera aí, seu f****! Ele aparece, pega a camisa número 10 e começa a ostentar um monte de brilho com diamantes enormes… Ele acha que é americano. É irritante pra c******”, finalizou.

Críticas a Yamal

O jogador do Barcelona vem sendo alvo de críticas por uma sequência de acontecimentos. Primeiro, o incidente envolvendo Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo após à final da Liga das Nações. Na época, Portugal venceu a Espanha nos pênaltis. Após a partida, Cristiano Ronaldo estendeu a mão para cumprimentar o jogador, mas o atacante ignora CR7 durante a cerimônia de entrega do troféu.

Além disso, algumas semanas atrás, Yamal promoveu uma festa para comemorar seu aniversário de 18 anos na Espanha. No entanto, ele foi denunciado por contratar pessoas com nanismo para entretenimento na celebração. Já sobre as “calças abaixadas”, o jogador costuma puxar os shorts para baixo enquanto joga.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.