Textor finaliza venda de ações do Crystal Palace para bilionário Woody Johnson

Nesta quinta-feira (24), o Crystal Palace anunciou que o bilionário norte-americano Woody Johnson, dono do New York Jets (time da NFL), concluiu a compra das ações do clube inglês que pertenciam ao Eagle Football Group — o mesmo grupo que controla o Botafogo e é administrado por John Textor.

Assim, em junho, ficou acertada a venda de 44% das ações do Palace por 190 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão na cotação daquela semana). Faltava apenas a aprovação da Premier League. Johnson tem uma fortuna avaliada em 16 bilhões de dólares (R$ 88,7 bilhões).

“Estou honrado e me sinto privilegiado por fazer parte do grupo proprietário do Crystal Palace. É uma organização com uma história orgulhosa, tradição e raízes profundas no futebol inglês. Estou ansioso para construir em cima dos sucessos recentes do clube”, afirmou Johnson em nota oficial publicada no site do Crystal Palace.

Na última temporada, o Palace conquistou seu primeiro título oficial após mais de 100 anos em busca de glórias. Agora, segue na briga por uma vaga na Liga Europa. No entanto, como a Uefa não permite que dois clubes do mesmo dono disputem a mesma competição. Dessa maneira, os ingleses, até o momento, caíram para a Conference League por conta da participação do Lyon.

