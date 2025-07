Fora dos planos do Atlético, Fausto Vera é relacionado para confronto na Sul-Americana

Fausto Vera está de volta na lista de relacionados do Atlético Mineiro. No entanto, apesar de estar à disposição do técnico Cuca para o confronto contra o Bucaramanga-COL, nesta quinta-feira (24), ele está fora dos planos do Galo e aguarda propostas.

Aliás, a última partida do jogador foi contra o Maringá, pela Copa do Brasil, no dia 25 de janeiro. Já no mês passado, no último jogo antes da pausa do Mundial, o volante alegou não estar focado na equipe e pediu para não ser mais relacionado.

Assim, mesmo treinando normalmente, Fausto Vera ficou de fora dos últimos confrontos e aguarda ofertas para deixar o Atlético. Agora, ele volta a ficar à disposição do treinador Cuca em um período que o Galo passa por problemas no setor. O jogador que vem fazendo essa função é Alan Franco, mas ele está suspenso. Já Patrick, está no departamento médico.

O executivo de futebol do Galo, Paulo Bracks, comentou sobre a situação do jogador em uma entrevista à Band. A expectativa é negociar o volante ainda nesta janela de transferências.

“Sim (sobre resolver a situação do jogador até o dia dois de setembro) É um interesse das duas partes. Ele é um atleta que hoje está sob contrato e não tem uma proposta concreta na mesa para ser negociado. Enquanto isso não acontecer, é jogador nosso”, disse.

A partida contra o Bucaramanga será nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. No primeiro jogo, o Galo venceu por 1 a 0, portanto, precisa de um empate para avançar para às oitavas de final da competição.

