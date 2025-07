Irmã de Neymar é vista em jantar com mães de Davi Lucca e Helena

Rafaella Santos, irmã de Neymar, foi vista em um jantar ao lado de Amanda Kimberly e Carol Dantas. A primeira foi um caso do craque em um período em que esteve separado de Bruna Biancardi. Já a segunda foi a sua primeira namorada e, no relacionamento com ambas, o camisa 10 do Santos teve filhos. No caso, Helena e Davi Lucca, respectivamente.

Importante ressaltar que Rafaella é amiga pessoal tanto de Amanda Kimberly como de Carol Dantas. Por isso, o ambiente do encontro foi amigável. Davi Lucca é o único herdeiro homem do astro e o mais velho, com 13 anos. Helena há pouco tempo completou um ano. Entre os quatro filhos do Neymar, ela é a terceira na cronologia. O atacante tem mais outras duas herdeiras: Mavie e Mel, as duas fruto do seu relacionamento com Bruna Biancardi.

Neymar discute com torcedor depois de nova derrota do Santos

O clima esquentou na Vila Belmiro após mais um tropeço do Santos no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (23), logo após o apito final da derrota por 2 a 1 para o Internacional, Neymar envolveu-se em uma discussão com um torcedor no setor das cadeiras inferiores do estádio.

A confusão começou logo depois do encerramento da partida. O camisa 10 dirigiu-se até a arquibancada e bateu boca com um torcedor específico, com quem já havia trocado palavras durante o segundo tempo, conforme flagrado pela transmissão. O goleiro João Paulo precisou intervir e afastou Neymar do local, encerrando a discussão.

O episódio aconteceu poucos minutos após o craque quase garantir o empate para o Santos. Já nos acréscimos, Neymar acertou um chute de pé esquerdo que explodiu na trave. A bola correu sobre a linha antes de ser salva por Rochet, goleiro do Colorado, que ainda viu o atacante santista comemorar um gol que, na prática, não aconteceu.

