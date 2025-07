Barboza destaca solidez do Botafogo e valoriza semana cheia de treinamentos

O Botafogo vive um grande momento no Campeonato Brasileiro da Série A. Com a vitória sobre o Sport por 1 a 0, no último domingo, o Alvinegro ampliou sua sequência invicta para sete jogos. Desde a retomada da competição após a pausa, o time ainda não sofreu gols — são três partidas com a defesa intacta. Entre as vinte equipes da elite nacional, apenas o Botafogo ainda não sofreu gol após a volta do campeonato.

Um dos pilares desse desempenho sólido do sistema defensivo é o zagueiro Alexander Barboza. Desde a temporada passada, o camisa 20 tem sido peça fundamental na estrutura do time. Em 2025, o defensor lidera as principais estatísticas defensivas do elenco botafoguense na Série A.

De acordo com números do Sofascore, Barboza é o jogador do atual elenco com maior média de desarmes na equipe, com 2,6 por partida. Também lidera em interceptações, com média de 1,0 por jogo, e é o principal nome nos cortes, com expressivos 6,3 por partida. Os números reforçam sua importância como referência na retaguarda do Glorioso.

Semaninha para aprimorar fundamentos no Botafogo

Com o adiamento do confronto contra o Grêmio, o Botafogo terá uma semana completa de treinamentos. O calendário apertado do futebol brasileiro costuma dificultar esse tipo de preparação, o que torna a semana ainda mais valorizada por Barboza, que celebrou o momento e a consistência defensiva da equipe.

“É muito importante quando a gente tem uma semana completa de trabalho. Isso é bom para poder fazer uma recuperação muito mais completa e também para trabalhar diversas possibilidades e entrosar ainda mais a equipe. O nosso time tem se comportado muito bem e temos conseguido sair das partidas sem sofrer gol, isso é muito importante para quem joga na defesa. Mas, esse é um mérito de todo o time, que se doa ao máximo em todos os jogos”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.