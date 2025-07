Botafogo se aproxima de termos para contratar zagueiro do Novorizontino

Dantas, do Novorizontino, é alvo do Botafogo na janela - (crédito: Foto: Divulgação/Grêmio Novorizontino Oficial)

O Botafogo aproximou dos termos pedidos pelo Novorizontino para acertar a compra do zagueiro Dantas. Afinal, a direção alvinegra se reuniu com os donos da SAF do clube paulista na manhã desta quinta-feira (24) e vai apresentar uma proposta oficial nos próximos dias. A informação é do “Globo”.

Antes disso, o Novorizontino indicou ao Botafogo que só aceitaria negociar Dantas com pagamento à vista e valores que girariam em torno dos R$ 8 milhões. A condição foi imposta por conta de alguns problemas financeiros que o Tigre do Vale enfrenta. A multa rescisória do atleta, aliás, é de R$ 30 milhões.

Com isso, o Novorizontino, que disputa a Série B do Brasileirão, já está em busca de uma reposição para o setor defensivo. O receio do Tigre do Vale é perder uma referência dentro de campo e ver o time perder força na briga pelo G4.

O intuito do Botafogo, aliás, é repetir o que fez com Jair, que chegou ao clube após passagem pelo Santos. Na ocasião, buscou no mercado um nome jovem para a posição, com potencial de bom rendimento e futura revenda. Internamente, o scout alvinegro tem a convicção de que o atleta do Novorizontino tem esse perfil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.