Douglas Luiz falta reapresentação da Juventus e pode ser negociado

A Juventus deu início à temporada 2025/2026 nesta quinta-feira (24), após a participação no Mundial de Clubes, mas com um desfalque inesperado entre os atletas. O brasileiro Douglas Luiz não compareceu à reapresentação e, de acordo com a imprensa italiana, o clube deve aplicar uma punição disciplinar.

O meio-campista disputou 27 partidas pela equipe na última temporada, após deixar o Aston Villa, onde atuou por cinco anos. Contratado no meio de 2024 por 50 milhões de euros (R$ 320 milhões), Douglas Luiz agora tem sua saída cogitada. Isto porque a imprensa italiana destaca que a Juventus estaria disposta a negociá-lo por cerca de 40 milhões de euros (R$ 256 milhões).

Nas últimas semanas, o jogador foi especulado em clubes da Premier League, como West Ham, Everton e Liverpool.

