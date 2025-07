Sterling entra na mira do atual campeão italiano

O Napoli continua no mercado em busca de um novo ponta. Depois de vender Kvaratskhelia ao PSG e fechar com Noa Lang, do PSV, o clube italiano agora avalia a contratação de Raheem Sterling, de acordo com informações da imprensa local.

Aos 30 anos, Sterling não conseguiu se firmar no Arsenal durante o empréstimo da última temporada e tampouco está nos planos do técnico Enzo Maresca no Chelsea. Com isso, a possibilidade de uma transferência ganhou força, especialmente após o Napoli esbarrar nas negociações com Dan Ndoye, tratado como prioridade até então.

Além disso, o nome de Sterling agrada ao técnico Antonio Conte, que vê no inglês uma alternativa experiente e de peso para o elenco. Ex-jogador do Manchester City, ele conquistou quatro títulos da Premier League, além de copas nacionais. Pela seleção inglesa, soma mais de 80 partidas e 20 gols, embora não vista a camisa da Inglaterra desde 2022.

