Fluminense informa lesão de Ignácio; veja o tempo de recuperação

O zagueiro Ignácio virou desfalque no Fluminense. Nesta quinta-feira (24/7), o Tricolor divulgou um boletim médico onde informa que o jogador sofreu uma lesão do ligamento colateral medial no joelho direito de grau dois. Dessa forma, ficará seis semanas se recuperando, ainda de acordo com o boletim.

A lesão se deu durante o jogo contra o Palmeiras, na última quarta (23/7), em derrota por 2 a 1, no Maracanã. Afinal, o jogador saiu aos 16′ da segunda etapa após sentir dores no joelho. Thiago Silva, que estava sendo poupado e, por isso, começou no banco, entrou em seu lugar.

LEIA MAIS: Fluminense acumula série de falhas defensivas após Mundial de Clubes

Assim, nesta quinta, Ignácio passou por exames, que identificaram a gravidade da lesão. Isso, aliás, ocasiona novos problemas para o Flu, já que perde uma opção para a zaga pelas próximas partidas da temporada. O técnico Renato Gaúcho ainda conta com Thiago Silva, Freytes, Manoel e Thiago Santos para o setor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.