Semelhança de Adriano Imperador com os três filhos em foto causa surpresa

O ex-jogador Adriano Imperador compartilhou um registro ao lado de seus três filhos no último fim de semana. Normalmente com postura tímida envolvendo o lado pessoal da sua vida, o antigo atacante decidiu ter uma atitude diferente. Assim, publicou uma foto em uma celebração com os seus herdeiros e ostentando sorrisos: Adriano, de 17 anos, Sophia, de 15, e Lara, de 10.

“Meus lindões da minha vida, nem cavalo aguenta”, detalhou o ex-atleta na legenda da postagem.

A publicação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e impressionou pela semelhança na aparência entre Adriano Imperador e seus filhos. “Gente, todos idênticos!”, frisou uma seguidora. “Eu sempre fico chocada, todos os filhos parecem com ele”, indicou outra. “Didico, todos são a sua cara! Muita saúde e alegria hoje e sempre”, transmitiu uma terceira. “Adriano, Adriano Jr., Adriana e Adrianinha”, comentou uma outra de forma descontraída.

Filho de Adriano Imperador defende clube de Portugal

Adriano Carvalho Ribeiro, filho do ex-jogador Adriano Imperador, está há cinco meses no futebol europeu. O jovem atleta atua no Acadêmica de Coimbra. Aos 18 anos, Adrianinho deixou o Serrano, de Petrópolis, no começo do ano, onde atuou desde 2022 nas categorias de base.

Adrianinho “herdou” os passos do pai. Ele atua como centroavante e tem um porte físico de destaque. Antes da equipe da Região Serrana do Rio de Janeiro, o atacante teve passagens pelas categorias de formação de Boavista e Grêmio. No Acadêmica de Coimbra, ele joga na equipe sub-19.

O jovem ainda busca voos maiores para tentar chegar perto de seu pai. Adriano, afinal, estreou como profissional pelo Flamengo em 2000, marcando nove gols em 30 partidas. No ano seguinte, atuou em 14 jogos e marcou dois gols, antes de ser negociado com a Internazionale-ITA, onde construiu uma carreira de sucesso.

Além da Internazionale, Adriano teve passagens por Fiorentina, Parma, Roma, São Paulo, Corinthians, Athletico-PR e Miami United. Em 2009, no seu retorno ao Rubro-Negro, foi peça fundamental na conquista do Hexacampeonato Brasileiro. Pelo Fla, o Imperador disputou 92 partidas, com 45 gols e 11 assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.