Corinthians recebe notificação de agente que diz ter oferecido Memphis Depay

O Corinthians recebeu uma notificação extrajudicial dos advogados do empresário Frederico Carvalho, que alega ter oferecido a contratação de Memphis Depay ao clube. O agente, afinal, entende ter direito a comissão pela transferência. No entanto, a diretoria paulista nega participação dele no negócio. A informação é do “ge”.

Os advogados de Frederico Carvalho enviaram uma mensamgem ao Corinthians. Nela, o empresário visa “preservação do direito do notificante, inclusive para fins de eventual reconhecimento de sua participação no processo de intermediação, seja no âmbito administrativo, cível ou desportivo, além da apuração de eventual violação aos princípios da boa-fé objetiva, caso haja ocultação indevida de sua atuação junto ao estafe do atleta.”

Do outro lado, o Corinthians nega qualquer contato com o empresário para a contratação de Memphis Depay. De acordo com o “ge”, pessoas ligadas ao jogador também não reconhecem ligação de Frederico na negociação com o clube.

“A vinda do Memphis para cá se deu por iniciativa do Corinthians. O clube procurou os representantes do Memphis e iniciou tratativas que culminaram na contratação dele. Em momento nenhum ele foi indicado por alguém ou veio por intermediação de alguém. Não há verossimilhança nas alegações”, afirmou Leonardo Pantaleão, superintendente de negócios jurídicos do clube.

Memphis Depay disputou 45 partidas, marcou 13 gols, distribuiu 14 assistências pelo Corinthians. Além disso, ele foi um dos protagonistas do clube na conquista do Campeonato Paulista desta temporada.

