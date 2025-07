Milan insiste na contratação de atacante da Juventus

O Milan está em busca de um novo nome para o ataque, mas qualquer definição só deve acontecer em agosto. De acordo com informações do jornal ‘Gazzetta dello Sport’, o clube ainda tem Dusan Vlahovic como prioridade e monitora a situação do atacante da Juventus, em meio a um jogo de paciência entre as duas partes.

Apesar de o interesse existir desde janeiro, Milan e Juventus ainda não abriram negociações formais. Ambos adotam cautela. Enquanto a Juve espera propostas de outros clubes por Vlahovic, o Milan avalia alternativas menos custosas.

Entre os nomes que surgem como opções para a Juventus, caso Vlahovic saia, estão atacantes que hoje são reservas em grandes clubes da Europa. São os casos de Darwin Núñez, Nicolas Jackson e Gonçalo Ramos. O português do PSG, aliás, aparece como uma possível oportunidade de mercado mais para o fim da janela.

Ainda assim, Vlahovic segue como alvo principal do Milan. O atacante agrada à comissão técnica, a Juventus está disposta a negociar em busca de caixa, e o jogador já teria dado sinal verde para a mudança.

A ‘Gazzetta’ também aponta que uma negociação só deve avançar se a Juve encontrar um substituto e se o Milan decidir não esperar até janeiro, quando poderia tentar um acordo mais vantajoso. Vlahovic tem contrato com a Juventus até junho de 2026.

Troca de jogadores entre Milan e Juventus também é cogitada

Uma possível troca entre os dois clubes também é cogitada. O técnico Igor Tudor, da Juventus, vê com bons olhos o zagueiro Pavlovic, mas o Milan estaria mais disposto a incluir Malick Thiaw na operação.

Por trás dessa possível negociação, estão fatores como os 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) exigidos pela Juventus e o alto salário de Vlahovic. O Milan reconhece o valor do atacante, mas não quer comprometer o equilíbrio do elenco, principalmente em relação à folha salarial.

