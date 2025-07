Rubens Menin se pronuncia após dia caótico no Atlético-MG

Dono da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin se pronunciou sobre a semana conturbada no Galo. Pelo Instagram, o sócio majoritário disse que a diretoria da equipe está enfrentando os desafios do plantel, além de cobrar verdade e espírito coletivo aos jogadores do Galo. Afinal, alguns jogadores do elenco notificaram o clube extrajudicialmente cobrando pagamentos.

“A torcida do Galo pode ter certeza de uma coisa: os desafios existem, e estamos enfrentando cada um deles com seriedade e diálogo. Hoje o dia trouxe informações desencontradas, reações acaloradas e muita especulação. Mas, como sempre, a verdade e o bom senso devem prevalecer. O Atlético tem responsabilidades, e as honra. Tem compromissos, e os cumpre. E tem um projeto de longo prazo sendo construído com trabalho duro, transparência e espírito coletivo”, escreveu nas redes sociais.

“Seguimos comprometidos com o amor por esse clube que corre nas nossas veias e com a confiança de que, com união e respeito, vamos continuar crescendo, dentro e fora de campo.”, escreveu Rubens Menin.

Além de Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Igor Gomes e Júnior Santos, o atacante Rony, aliás, havia pedido a rescisão de contrato. No entanto, ele voltou atrás após conversar com membros da comissão técnica do Atlético-MG.

Quitou as dívidas

Diante da crise com os jogadores, o Atlético-MG quitou, na última quarta-feira (23/7), os débitos pendentes com os jogadores do time. Afinal, Rubens Menin, sócio majoritário da SAF que comanda o clube, realizou os pagamentos.

Agora, com tudo em dia, o Atlético volta a campo nesta quinta-feira (24/7), às 21h30, quando enfrenta o Atlético Bucaramanga-COL, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Com a vitória por 1 a 0 na partida de ida, o Galo se classifica para a próxima fase até se empatar. Se o Atlético perder por um gol de diferença, o confronto será decidido nos pênaltis. No próximo domingo (27/7), às 20h30, o Atlético enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pela 17ª rodada da Série A.

