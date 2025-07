Santos se reapresenta e tem dois desfalques para enfrentar o Sport

O Santos terá dois problemas para encarar o Sport no próximo sábado (26), às 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier não poderá contar com o zagueiro Gil e o atacante Guilherme.

Apesar de não ter entrado em campo, Gil levou o terceiro cartão amarelo nos minutos finais da partida contra o Internacional, na última quarta-feira (23). O defensor foi advertido por reclamação após finalização de Neymar, que o árbitro concluiu que a bola não ultrapassou a linha do gol.

Gil perdeu espaço com Cleber Xavier e tem ficado no banco. Além disso, também ficou fora de algumas partidas por problemas pessoais. A última vez que o zagueiro entrou em campo foi no empate em 1 a 1 com o CRB, na Vila Belmiro, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Por outro lado, Guilherme deixou o gramado ainda no início do jogo contra o Inter com dores no tornozelo direito. Assim, os exames constataram uma lesão corto-contusal. O jogador já iniciou tratamento no departamento médico do clube.

Os jogadores se reapresentaram na tarde desta quinta-feira (24), no CT Rei Pelé. Os titulares contra o Inter fizeram atividade regenerativa na academia, enquanto os demais atletas participaram de um treino técnico no campo.

Cleber Xavier deve definir o time no treino desta sexta-feira, antes da viagem para o Recife. Um provável Santos para enfrentar o Sport tem: Gabriel Brazão; Escobar (Igor Vinícius), João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington (Tiquinho Soares).

