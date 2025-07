Flamengo acerta saída de Zé Welinton para os Emirados ??rabes

O Flamengo acertou a saída de mais um jogador afastado. Afinal, o Rubro-Negro liberou o lateral-esquerdo Zé Welinton para o Al Dhafra, dos Emirados Árabes, e ficou com 30% dos direitos econômicos, de acordo com o perfil “FlaBase”. O jovem estava sem espaço em razão da forte concorrência na posição, que conta com nomes como Alex Sandro, Ayrton Lucas e Matías Viña.

Cria do Ninho do Urubu, Zé Welington já embarcou para os Emirados Árabes. Contudo, ainda não estreou pelo novo clube. Esta não foi a única proposta recebida pelo Flamengo. Afinal, o Rubro-Negro recusou uma oferta do Egnatia, da Albânia, em junho. O Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, e o Al-Raed, da Arábia Saudita, também procuraram o jogador, em abril.

Zé Welinton, de 21 anos, está no Flamengo desde 2020. Portanto, o jovem integrou uma geração que conquistou uma Copa do Brasil Sub-17, um Campeonato Brasileiro Sub-20, uma Libertadores Sub-20 e um Mundial Sub-20. Ele também conquistou um Sul-Americano Sub-15 com a Seleção Brasileira da categoria.

No profissional, Zé Welinton disputou apenas seis jogos. No fim de janeiro deste ano, o jogador acabou afastado junto com outros quatro atletas: volante Caio Garcia, que também estourou a idade da base, o zagueiro Pablo e os atacantes Thiaguinho e Carlinhos. Do quinteto, apenas Pablo continua treinando separadamente e ainda não definiu o futuro.

