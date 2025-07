Gaviões da Fiel protesta com caixões de ex-presidentes do Corinthians

Torcedores protestam em frente ao Parque São Jorge contra ex-presidentes e nomes influentes da política interna do clube - (crédito: Foto: Reprodução)

Em meio a uma grande crise política e esportiva, o Corinthians virou alvo de mais um protesto de sua principal torcida organizada. Na noite desta quinta-feira (24), a Gaviões da Fiel organizou uma manifestação na frente do Parque São Jorge, a sede social do clube, com ex-presidentes e nomes influentes da política interna como principais alvos.

Imagens compartilhadas nas redes sociais antes do início do protesto mostravam manequins com os rostos de nomes como Andrés Sánchez, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobbi, Roberto de Andrade, Augusto Melo e André Negão — este último ligado à oposição. Além disso, diante dos bonecos, foram colocados caixões e coroas de flores ao redor, em uma representação simbólica de repúdio.

A ação ainda destacou a frase: “Descanse no inferno, Renovação e Transparência.”

A torcida organizada classificou o protesto como uma reação ao cenário que, segundo eles, “vem destruindo o Corinthians por dentro e por fora”.

Além disso, pelas redes sociais, os Gaviões convocaram a torcida a participar da manifestação.

“Traga sua faixa, seu cartaz e mostre sua indignação contra todos que destruíram o Corinthians e ainda tentam se esconder atrás do poder”, diz a nota da torcida organizada.

Por fim, além das críticas para os dirigentes, o atual momento da equipe também não passou impune. Dessa maneira, durante o protesto, os torcedores entoaram cantos de “fora todo mundo” e “elenco vagabundo”.

