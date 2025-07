Isak quer deixar o Newcastle, mas clube tenta segurá-lo

Alexander Isak quer deixar o Newcastle ainda nesta janela de transferências. De acordo com informações do ‘Daily Mail’, o atacante sueco já comunicou sua intenção à diretoria do clube. Ele não participou da turnê do time pela Ásia, oficialmente, por conta de uma “pequena lesão muscular”. Apesar de ter contrato por mais três anos, o interesse recente do Liverpool teria influenciado o desejo do jogador de buscar uma nova equipe.

Mesmo assim, o Newcastle e o técnico Eddie Howe ainda esperam contar com Isak nesta temporada. O clube está disposto a discutir uma renovação contratual para tentar segurar o jogador, mesmo sabendo que isso pode abrir caminho para uma venda no próximo ano.

Nas últimas semanas, o nome de Isak tem sido alvo constante de rumores, e o Liverpool aparece como o principal interessado. No entanto, os Reds acabaram de contratar o atacante Hugo Ekitiké, ex-Eintracht Frankfurt, para a mesma posição, o que pode esfriar o interesse no jogador sueco.

