Alexandre Kalil encaminha acerto para assumir o futebol do Santa Cruz

O Santa Cruz está perto de anunciar um nome de muito peso para seu futebol. O ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, tem um acordo verbal com a futura SAF do clube. Ele, inclusive, é esperado no Recife já nesta sexta-feira (25) para uma série de anúncios. A chegada de Kalil, portanto, visa comandar o departamento de futebol. O movimento acontece em meio à transição do time para o modelo de clube-empresa.

A escolha por Kalil, de fato, partiu do grupo de investidores da Cobra Coral Participações S/A. Após a saída do último gestor, o grupo buscava um nome forte no cenário nacional. A boa relação do ex-dirigente com os acionistas, que são de Belo Horizonte, pesou na decisão. A contratação, assim, é vista como uma alternativa bastante ousada e, ao mesmo tempo, natural.

No Santa Cruz, Kalil terá um trabalho amplo e muito importante. Ele irá administrar todo o futebol e também auxiliar no processo de transição da SAF. O dirigente, contudo, já tem grande experiência e sucesso na área. Como presidente do Atlético-MG, por exemplo, ele conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil.

Santa Cruz tem projeto ambicioso

A operação da SAF do Santa Cruz, aliás, é bastante ambiciosa. O grupo de investidores pretende adquirir 90% das ações do futebol do clube. O projeto se propõe a gerar um total de R$ 1 bilhão em um período de 15 anos. A chegada de Kalil, outrossim, pode até mesmo levá-lo a se tornar um dos investidores no futuro.

A forte aliança de Kalil com o investidor Iran Barbosa, por exemplo, ajudou a selar o acordo. Os dois já foram parceiros na política em Belo Horizonte. A relação de confiança entre eles, em resumo, foi fundamental para o acerto ser costurado. Agora, enfim, eles devem trabalhar juntos para reerguer o futebol do Santa Cruz.

