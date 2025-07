Criciúma vence e afunda o Botafogo-SP ainda mais na crise da Série B

O Criciúma conquistou uma vitória muito importante na Série B do Brasileirão. A equipe catarinense venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, nesta sexta-feira (18). O grande nome da partida, disputada em Ribeirão Preto, foi o atacante Diego Gonçalves. Ele, aliás, marcou os dois gols do triunfo do Tigre. O resultado, portanto, impulsiona o time na tabela e complica a situação do rival.

O jogo

A vitória do time visitante começou a ser construída logo no início do jogo. Com apenas cinco minutos de bola rolando, por exemplo, Diego Gonçalves abriu o placar. O gol, inclusive, saiu em uma jogada ensaiada de cobrança de falta. O Criciúma, depois disso, ainda acertou uma bola no travessão e controlou bem a primeira etapa.

Na segunda etapa, o Botafogo-SP até tentou buscar uma reação na partida. A equipe da casa, contudo, esbarrou em sua própria falta de pontaria. O time criou algumas chances, mas não conseguiu converter em gols. O Criciúma, por sua vez, se defendeu bem e soube aproveitar os espaços para contra-atacar.

O golpe final do time catarinense, então, veio aos 10 minutos do segundo tempo. Novamente, o atacante Diego Gonçalves apareceu para marcar. Ele aproveitou um rebote do goleiro e encheu o pé para fazer o segundo. O gol, assim, deu a tranquilidade que o Criciúma precisava para administrar o resultado até o fim.

O apito final, consequentemente, selou a importante vitória do Criciúma. O resultado premia a eficiência do time, que soube aproveitar suas chances. Para o Botafogo-SP, por outro lado, fica a frustração de mais uma derrota em casa. A equipe, em resumo, segue em uma situação muito delicada na parte de baixo da tabela.

Jogos da 18ª rodada da Série B do Brasileirão

Terça-Feira (22/7)

Operário 3 x0 Athletico-GO

Athletico-PR 1×1 Ferroviária

Athletic-MG 1 x 1 Coritiba

Vila Nova 2 x 0 CRB

Quarta-feira (23/7)

Chapecoense 4 x 2 Volta Redonda

Novorizontino 1 x 0 Goiás

Amazonas 1 x 1 Paysandu

Cuiabá 3 x 1 América-MG

Quinta-feira (24/7)

Botafogo-SP 0 x 2 Criciúma

21h35 -Remo x Avai

