Corinthians renova contrato de Yuri Alberto

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (24) a renovação do contrato do atacante Yuri Alberto. O jogador, que tinha vínculo com o Timão até dezembro de 2027, agora estendeu sua permanência até julho de 2030, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros.

O Timão faz a manobra para blindar o atacante do assédio do mercado europeu. No ano passado, o atacante recusou uma proposta do Southampton. Nesta temporada, recebeu sondagens de outros clubes, mas não se sentiu atraído por nenhuma delas. Depois de receber o prêmio de craque do Campeonato Paulista, o atacante já tinha revelado o desejo de renovar seu contrato com o clube.

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 13 gols em 35 jogos. Desde quando chegou no Timão, em 2022, balançou as redes 70 vezes, em 184 partidas. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão em uma das vértebras, sofrida em maio, e pode voltar a ser relacionado no próximo final de semana.

