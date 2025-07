Luciano decide, e São Paulo conquista primeira vitória fora de casa

O São Paulo conquistou a primeira vitória como visitante no Brasileirão. Com gol de Luciano, o Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada, em um jogo equilibrado. Assim, alcançou a segunda vitória consecutiva sob o comando de Hernán Crespo.

Com a vitória, o São Paulo subiu para o 12º lugar com 19 pontos. O Juventude, no entanto, segue na zona de rebaixamento, em 18º, com 11. O Tricolor volta a campo no domingo (27), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Morumbis, enquanto o Verdão visita o Bahia, no mesmo dia, às 18h30, na Fonte Nova.

São Paulo começa melhor, mas Gustavo salva Juventude

O primeiro tempo foi equilibrado. O São Paulo começou melhor, com mais volume e criando as melhores chances. Contudo, o goleiro Gustavo virou o grande personagem da partida e fez boas defesas, como em finalizações de Bobabilla e Wendell. Fora isso, no entanto, o Tricolor rodou muito a bola próximo a área do time gaúcho, mas errou muito o último passe.

Já o Juventude, por sua vez, cresceu apenas a partir dos 30 minutos. Afinal, o São Paulo diminuiu o ritmo após um início com mais volume. Assim, o time gaúcho controlou mais a posse de bola e criou suas principais chances, mas sem muito perigo para o goleiro Rafael. Artilheiro da equipe, Gilberto ficou sem muito espaço e não conseguiu ter nenhuma chance clara.

Luciano decide, e São Paulo vence a segunda seguida

O panorama mudou na etapa final. O São Paulo adotou uma postura mais agressiva desde o primeiro minuto e conseguiu transformar o volume em oportunidades. Assim, empilhou chances, mas pecou na pontaria. O Juventude, por sua vez, não conseguiu explorar os espaços no contra-ataque como no primeiro tempo. Nem mesmo as mudanças surtiram efeito.

Após a metade da etapa final, o jogo voltou a ficar morno. Assim, os treinadores promoveram mudanças, o que deixou a partida mais bagunçada. O São Paulo, portanto, aproveitou. Ferreira, que entrou aos 32 minutos, fez a diferença. O camisa 11 deu bela caneta em Abner, invadiu a área e tocou para Marcos Antônio. O volante ameaçou o chute, mas tocou de lado para Luciano marcar o gol da vitória.

JUVENTUDE 0 x 1 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Data: 24/07/2025

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Gols: Luciano, 39’/2ºT (0-1)

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner, 0’/2ºT) e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Luis Mandaca (Nenê, 30’/2ºT); Gabriel Veron (Gabriel Taliari, 22’/2ºT), Batalla (Ênio, 15’/2ºT) e Gilberto (Matheus Babi, 15’/2ºT). Técnico: Claudio Tencati

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Rodriguinho, 19’/2ºT), Marcos Antônio (Pablo Maia, 43’/2ºT), Bobadilla, Alisson (Luan Vinícius, 42’/2ºT) e Wendell (Enzo Díaz, 42’/2ºT); Luciano e André Silva (Ferreira, 32’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Marcos Paulo, Gilberto e Caíque (JUV); André Silva e Luciano (SAO)

