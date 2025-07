De saída do River Plate, jogador publica tocante mensagem de despedida

Enquanto diferentes nomes chegaram para reforçar o River Plate na última janela de transferências como Maxi Salas e Juanfer Quintero, outros fazem o caminho inverso. Como, por exemplo, é o caso do meio-campista Rodrigo Aliendro.

O nome de 34 anos de idade, sem acordo para renovar contrato com o clube de Buenos Aires, deixou o clube para reforçar as fileiras de outra equipe argentina, o Vélez Sarsfield. Porém, não antes de se pronunciar, de forma muito bonita, na sua carta de despedida.

Em praticamente todos os pontos da publicação inserida na sua rede social, Aliendro usa palavras de carinho e gratidão com quem compartilhou sua dia a dia no River. Desde 2022 na institução, ele fez 108 jogos com cinco gols, seis assistências e conquistou três títulos de cunho nacional. Foram eles o Campeonato Argentino, a Supercopa Argentina e o Troféu de Campeões.

Apesar do tempo de casa, o meio-campista não apresentou atuações regulares o suficiente para ter um período longevo de titularidade. Algo, aliás, que ele faz uma abordagem, mesmo que de maneira indireta, em um trecho do seu comunicado.

Confira, na íntegra, a carta de despedida de Rodrigo Aliendro do River Plate

Chegou a hora de encerrar uma etapa muito importante da minha vida, e não é fácil expressar em palavras tudo o que o River Plate significou para mim.

Essa grande instituição foi um lar. Um lugar onde cresci não apenas como jogador, mas também como pessoa. Sempre fiz isso com paixão, comprometimento, dando o meu melhor em cada sessão de treinamento e em cada jogo. Às vezes tudo ia bem. Às vezes, nem tanto, mas tenho a tranquilidade de que sempre dei o meu melhor.

Tive a sorte de compartilhar o dia a dia com pessoas incríveis. O tipo de pessoa que pode não aparecer na foto, mas que faz tudo funcionar: treinadores, colegas de equipe, funcionários do clube, médicos, fisioterapeutas, dirigentes, torcedores. Todos eles deixaram uma marca em mim e sou profundamente grato a todos eles.

Vou embora com milhares de lembranças. Algumas boas, outras difíceis, mas todas valiosas porque cada momento que passei aqui me moldou, me ensinou e me preparou para o que está por vir.

Obrigado, River Plate, por abrir as portas e me acompanhar nessa jornada. Levo as cores em minha alma e meu coração cheio.

Te amo muito e sentirei sua falta.

Até sempre.

Rodri Aliendro.