Palmeiras inicia conversas para trocar de gramado no Allianz Parque

O Palmeiras começou as conversas com a WTorre para a troca do gramado do Allianz Parque. As tratativas ainda estão nos estágios iniciais e, caso haja a necessidade da mudança, a obra deve acontecer apenas na próxima temporada.

Existe uma possibilidade da troca da empresa fornecedora do gramado. O clube fará uma análise para achar um modelo que suporte a sequência de eventos e de jogos que o estádio recebe. Recentemente, o Palmeiras efetuou a troca do gramado sintético na Academia de Futebol com uma empresa diferente da que realiza o trabalho no Allianz Parque.

De acordo com o jornalista Danilo Lavieri, do portal Uol, a WTorre avalia que o gramado ainda está em boas condições e dentro da garantia imaginada. A conversa acontece para realizar um planejamento para uma nova troca, para evitar que o clube perca jogos em seu estádio, como aconteceu na última vez que a mudança aconteceu, em fevereiro do ano passado.

