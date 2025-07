Luciano vê São Paulo em evolução, mas prega cautela

Luciano foi decisivo mais uma vez. Autor do gol da vitória do São Paulo sobre o Juventude por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), no Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Brasileirão, o camisa 10 celebrou a boa fase com a camisa tricolor. Afinal, ele marcou pela terceira vez em quatro jogos com Crespo e chegou a 97 pelo clube, se aproximando da marca centenária.

“Fui abençoado e pude aproveitar bem a jogada. São pontos importantes em uma sequência difícil. Fizemos um bom trabalho durante 20 dias da parada da Copa do Mundo de Clubes. Temos que seguir com pés no chão porque o campeonato é difícil. Espero que com o apoio do nosso torcedor a gente possa sair vitorioso contra o Fluminense”, disse Luciano.

Foi o terceiro gol de Luciano desde a chegada de Crespo. Afinal, ele marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no último sábado (19). Dessa vez, o camisa 10 marcou após bela jogada de Ferreira, que deu caneta em Abner. Na sequência, o jogador deu passe para Marcos Antônio, que o deixou livre com o gol aberto para marcar.

Com a vitória, o São Paulo subiu para o 12º lugar com 19 pontos. O Juventude, no entanto, segue na zona de rebaixamento, em 18º, com 11. O Tricolor volta a campo no domingo (27), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Morumbis, enquanto o Verdão visita o Bahia, no mesmo dia, às 18h30, na Fonte Nova.

