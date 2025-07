Crespo celebra resultados positivos em retorno ao São Paulo

O São Paulo venceu pela primeira vez como visitante no Brasileirão. Assim, confirmou a boa fase sob o comando de Hernán Crespo, que retornou para o clube após quatro anos. A vitória sobre o Juventude por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), pela 16ª rodada, foi a segunda seguida em quatro jogos com o treinador argentino. Dessa forma, ele elogiou o comportamento do time.

“Os jogadores entraram muito bem. Estávamos com dificuldades para chegar na área de forma agressiva. Acreditávamos que o Ferreira poderia criar dificuldade aos zagueiros em jogadas de um contra um, e aconteceu. Tentamos isso, a ideia funcionou e estamos contentes”, disse o técnico tricolor.

Além de ser a segunda vitória seguida, também foi a segunda vez seguida em que o São Paulo não sofreu gols. Afinal, o Tricolor venceu o Corinthians por 2 a 0, no último sábado (19), também com gols de Luciano. Portanto, Crespo destacou a importância de não sofrer gols para alcançar os objetivos.

“Segundo jogo seguido sem sofrer gols. Sabemos que quando isso acontece, a nossa qualidade na frente vai aparecer e temos mais chances de vencer. Sabemos que ainda estamos lutando numa zona incômodo e que enfrentaríamos um confronto direto. O time mereceu (vencer) e poderia ter feito o gol até antes”, afirmou.

Com a vitória, o São Paulo subiu para o 12º lugar com 19 pontos. O Juventude, no entanto, segue na zona de rebaixamento, em 18º, com 11. O Tricolor volta a campo no domingo (27), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Morumbis, enquanto o Verdão visita o Bahia, no mesmo dia, às 18h30, na Fonte Nova.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.