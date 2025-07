Torcida do Sport prepara máscaras de Bruna Marquezine para provocar Neymar

Atriz namorou o jogador no início da fama do craque - (crédito: Foto: Reprodução / YouTube)

A torcida do Sport prepara uma provocação bastante inusitada para o jogo contra o Santos. Os torcedores do time pernambucano estão confeccionando máscaras da atriz Bruna Marquezine. O objetivo, claro, é provocar o craque Neymar, que é ex-namorado da artista. A ideia, que viralizou nas redes, busca desestabilizar o camisa 10 no jogo de sábado (26). A partida, aliás, acontece na Ilha do Retiro, no Recife.

A iniciativa partiu do influencer recifense Pedro Chianca. Ele, que cria conteúdo sobre o futebol local, foi quem divulgou um modelo da máscara. Em muito pouco tempo, a publicação se tornou viral nas redes sociais. A torcida do Sport, então, abraçou a ideia e começou a se organizar para a ação.

Criador da ideia explica ação

O criador da ideia, de fato, explicou o objetivo da brincadeira. Ele busca uma forma de mexer com o psicológico do principal jogador adversário. “É uma ideia de desestabilizá-lo de alguma forma”, disse Chianca. “A gente sabe que o momento do Sport é difícil (…) E foi a forma que eu tentei fazer para dar um alívio cômico para a gente brincar com essa situação”, completou.

O plano dos torcedores, agora, é colocar a ideia em prática no estádio. Conforme a organização, eles já estão em contato com gráficas para orçar a produção. A intenção é distribuir dezenas de máscaras na Ilha do Retiro. O local preferencial, inclusive, é o setor localizado atrás do banco de reservas do Santos.

A provocação, em resumo, é um ingrediente a mais para um jogo muito tenso. O Sport é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Santos, por sua vez, ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. Apesar da má fase dos times, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa, enfim, é de casa cheia no sábado (26).

