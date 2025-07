Balbuena chega em Porto Alegre para acertar com Grêmio

Fabián Balbuena está cada vez mais perto de se tornar o novo reforço do Grêmio. O zagueiro, que estava sem contrato após deixar o russo Dínamo de Moscou, desembarcou em Porto Alegre, nesta quinta-feira (24), no Aeroporto Salgado Filho. Dessa forma, ele realizará exames nesta sexta (25) e, em seguida, assinará contrato de dois anos.

O zagueiro, de 33 anos, estava sem contrato desde junho, quando deixou o Dínamo de Moscou. Balbuena vê a oportunidade como a última grande chance de retomar a competitividade e defender o Paraguai na Copa do Mundo de 2026. Afinal, o defensor perdeu espaço após a ida para o futebol russo.

Balbuena preencher as características solicitadas pelo técnico Mano Menezes à diretoria gremista, que buscava um zagueiro destro para o lugar de Rodrigo Ely. Esta será a terceira passagem do defensor pelo Brasil. Afinal, ele já defendeu duas vezes o Corinthians. Em 2017, foi campeão brasileiro. Depois, retornou em 2022 e 2023, por empréstimo.

Além de Balbuena, o Grêmio ainda monitora o mercado em busca de mais reforços para a temporada. Um dos alvos da diretoria gremista é o atacante Roger Guedes, do Al-Rayyan, do Qatar. Por sinal, já houve encontros com os representantes do atleta e os dirigentes do clube qatari, mas o Tricolor ainda não formalizou a proposta.

