Brasil x Colômbia: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificada para a semifinal da Copa América feminina, a Seleção Brasileira tem um grande desafio, nesta sexta-feira (25), às 21h (de Brasília). Em jogo pela quinta rodada do Grupo B da competição, no estádio Banco Guayaquil, em Quito, enfrentam a Colômbia. As Canarinhas seguem, até aqui, como a de melhor desempenho do grupo. Têm três vitórias, com incríveis 12 gols e apenas um contra e lideram com 9 pontos.

Do outro lado, as colombianas somam sete pontos, na vice-liderança, Assim, precisam de pelo menos um empate para avançar à semifinal. Caso perca, torcem para a Venezuela (4 pontos) não vencer o Paraguai (3 pontos) tirando sete gols de diferença. Mas, se der Colômbia, a seleção é que terminará em primeiro, jogando o Brasil para o segundo lugar.

O Brasil chega para o duelo após vencer o Paraguai por 4 a 1 pela rodada passada da Copa América Feminina. Do outro lado, a Colômbia aplicou uma da goleada contra a Bolívia por 8 a 0 na rodada passada. O embate promete ser intenso.

Onde assistir

A partida entre Brasil e Colômbia, pela quinta rodada do Grupo B da Copa América Feminina, terá transmissão do Sportv e da TV Brasil, a partir das 21h (de Berasília).

Como chega o Brasil

O Brasil chega para o confronto precisando apenas de um empate para se manter na primeira posição. O duelo contra as colombianas, aliás, é apontado como o mais desafiador até o momento. Afinal, as “Cafeteras” contam com destaques internacionais. No entanto, a equipe brasileira pode contar com a experiência de Marta e as artilheiras Kerolin e Amanda Gutierres, com três gols cada na competição.

“A Colômbia é uma seleção com um trabalho bastante sólido. Uma equipe muito bem organizada taticamente. Tem suas jogadoras do meio para frente em destaque no nível internacional. Vejo que fisicamente, assim com a gente no começo [da Copa América], sofreu um pouco com a adaptação, mas estarão melhores. Vai ser um grande jogo”, disse o técnico Arthur Elias.

Como chega a Colômbia

Do outro lado, a Colômbia, que tem 7 pontos, ainda busca confirmar sua classificação. Isto porque a Venezuela segue com chances de avançar. Vice-campeã de três das últimas quatro edições da Copa América e destaque na última Copa do Mundo Feminina, as Cafeteras contam com nomes de peso como Linda Caicedo (Real Madrid), Mayra Ramírez (Chelsea) e Catalina Usme (Galatasaray). Além disso, o elenco tem atletas que atuam no futebol brasileiro, como Kate Tapia (Palmeiras), Lorena Bedoya (Cruzeiro) e Daniela Montoya (Grêmio).

Regulamento da Copa América

Vale lembrar que esta edição da Copa América conta com dois grupos de cinco seleções. Os dois colocados de cada grupo avançam diretamente para a semifinal. O campeão e o vice garantem vaga nos Jogos Olímpicos de 2028. Mas os times que terminarem em terceiro, quarto e quinto lugares disputarão os Jogos Pan-Americanos de 2027, no Peru, que já está previamente classificado mesmo eliminado na fase de grupos em último do Grupo B (zero ponto) por ser o país anfitrião. Aliás, a briga pelo quinto lugar será um jogo único entre os terceiros colocados. Por isso, o Paraguai (3 pontos) tem de vencer a Venezuela para conseguir terminar em terceiro no Grupo B.

BRASIL x COLÔMBIA

Copa América Feminina – 5ª rodada – Grupo B

Data-Hora: 25/7/2025 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito (EQU)

BRASIL: Lorena; Antônia, Isa Haas e Mariza; Kerolin, Duda Sampaio, Luany, Marta (Dudinha) e Yasmin (Fátima Dutra); Gio Garbelini (Johnson) e Amanda Gutierres. Técnico: Arthur Elias.

COLÔMBIA: Tapia; J. Carabalí, Arias, Álvarez; Bonilla, Bedoya, Montoya, Caicedo; Santos, Ramírez e Usme. Técnico: Ángelo Marsiglia.

Árbitro: Milagros Arruela (PER)

Auxiliares: Mariana Aquino (PER) e Vera Yupanqui (PER)

