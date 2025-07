Internacional avança e se aproxima de acerto com o volante Alan Rodríguez

O Internacional está muito perto de anunciar mais um reforço para a temporada. O clube gaúcho avançou de forma significativa nas negociações pelo volante Alan Rodríguez. As conversas com o Argentinos Juniors, da Argentina, já estão em sua fase final. A contratação do uruguaio, contudo, trará um novo e interessante desafio para o clube. Ele, enfim, será o décimo estrangeiro do elenco colorado.

A operação para a contratação do jogador, de fato, está avaliada em 4 milhões de dólares. O valor corresponde a cerca de R$ 22 milhões na cotação atual. O Inter, com isso, adquire um total de 80% dos direitos econômicos do atleta. Restam apenas, portanto, os ajustes finais de tempo de contrato e a parte burocrática da documentação.

Alan Rodríguez é um volante de 25 anos com boa passagem pelo futebol argentino. Ele defende as cores do Argentinos Juniors desde o final do ano de 2022. Pelo clube, por exemplo, ele disputou 93 jogos, com oito gols marcados e cinco assistências. O jogador, inclusive, se destaca pela sua força física e também pela sua qualidade técnica.

A chegada do jogador, no entanto, cria um pequeno dilema para a comissão técnica. Alan Rodríguez se tornará o décimo estrangeiro do grupo colorado. As competições nacionais, como o Brasileirão, permitem a inscrição de apenas nove por partida. A comissão técnica, consequentemente, terá que deixar um atleta de fora a cada jogo.

Por fim, o reforço chega para uma sequência muito importante da temporada. O Inter entra em campo já no próximo domingo (27) por uma competição nacional. O time enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Logo depois, o clube tem um duelo decisivo contra o Fluminense na Copa do Brasil.

