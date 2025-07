Cruzeiro vive expectativa de casa cheia no Brasileirão

Torcida do Cruzeiro promete lotar o Mineirão mais uma vez - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro vive a expectativa de casa cheia para o próximo jogo do Brasileirão. Afinal, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para a partida contra o Ceará, no domingo (27), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 17ª rodada.

Líder do Brasileirão com 34 pontos, o Cruzeiro vive grande fase sob o comando de Leonardo Jardim. Na goleada sobre o Juventude, mais de 52 mil torcedores lotaram o Mineirão. Assim, a meta é superar o público e estabelecer um novo recorde do clube no Brasileirão.

O Cruzeiro tem a terceira maior média de público do Brasileirão 2025. Afinal, são 40.872 mil torcedores por jogo no campeonato. A Raposa aparece atrás do Flamengo (56.586) e Corinthians (42.840).

A venda geral de ingressos para sócios e não sócios do Cruzeiro está disponível desde a noite de terça-feira (22). Portanto, os sócios podem comprar ingressos pelo aplicativo Cruzeiro Nação Azul ou pelo site do sócio. Já para não sócios, os ingressos estão disponíveis para compra no site ingresso.cruzeiro.com.br.

Vale ressaltar que a entrada por biometria facial é obrigatória. Portanto, é necessário realizar o cadastramento facial antes de comprar o ingresso. A medida passou a ser obrigatória em estádios acima de 20 mil lugares, conforme estabelecido pela Lei Geral do Esporte.

