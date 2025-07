Everson brilha, Atlético bate Bucaramanga nos pênaltis e avança na Sul-Americana

O Atlético conseguiu levar alívio em meio à semana conturbada que teve nos bastidores. Na noite desta quinta-feira (27), o Galo perdeu para o Bucaramanga por 1 a 0 no tempo normal, mas conseguiu a vitória nos pênaltis, por 3 a 1 e avançou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Everson foi o grande herói da noite, ao pegar dois pênaltis e marcar o gol da classificação

Na próxima fase, o Alvinegro enfrentará o Godoy Cruz, da Argentina. Antes disso, o Atlético terá mais um compromisso fora de casa no Brasileirão. Na noite do próximo domingo (27), o Galo enfrenta o Flamengo, no Maracanã.

Atlético perde chances e sai atrás

O Galo começou a partida pressionando, conseguindo criar oportunidades. Na primeira grande chance, Hulk recebeu na área e tocou por cima da meta. Com o tempo, o Atlético diminuiu um pouco o ímpeto e os colombianos conseguiram ficar mais com a bola, mas não conseguiam mostrar força para assustar no ataque.

Os donos da casa voltaram a chegar com mais perigo no ataque e fizeram o goleiro adversário trabalhar. Hulk cobrou escanteio rápido e Gustavo Scarpa finalizou para boa defesa de Quintana. No rebote, Rony mandou para fora. Depois, Scarpa finalizou de fora da área, a bola desviou e quase entrou. No escanteio, Dudu recebeu rápido e finalizou para o arqueiro do Bucaramanga trabalhar novamente. Dois minutos depois, o camisa 92 invadiu a área pela esquerda e chutou rasteiro para mais uma participação de Quintana.

A máxima mais conhecida do futebol entrou em ação e quem não fez, tomou. Já na reta final da primeira etapa, Sambueza cobrou falta na área e Mena subiu no meio da marcação para cabecear no canto e abrir o marcador.

Mais chances e nada de gol

Atrás no placar, o Atlético voltou com alterações e partiu para tentar o empate. Dudu apareceu mais uma vez. Desta vez, o camisa 92 recebeu cruzamento na área e cabeceou no travessão. Depois, o atacante recebeu cruzamento na área, se atirou na bola, mas mandou por cima da meta.

A pressão atleticana seguia e as oportunidades aconteciam uma atrás da outra. Bernard deu ótimo passe para Hulk, que tentou tocar por cima de Quintana e viu o goleiro salvar no reflexo. Depois, Júnior Alonso subiu mais alto após cobrança de escanteio e acertou o travessão.

Nos minutos finais, o Galo se mostrou muito nervoso e caiu na cera dos adversários. O Atlético não conseguia ficar com a bola e permitia a chegada dos colombianos. Sem mais oportunidades de perigo, o placar não se alterou e a decisão foi para os pênaltis.

Everson brilha e Galo avança

Nas penalidades, Hulk e Chávez converteram as primeiras. Scarpa, que já estava sendo vaiado pela torcida, acertou a trave. Só que Everson apareceu bem e defendeu a cobrança de Henao. Entretanto, Bernard também desperdiçou e parou em Quintana. Porém, mais uma vez, os colombianos não aproveitaram e Mena mandou para fora.

Gabriel Menino, que entrou na reta final, cobrou no meio e marcou. Mais uma vez, Everson brilhou e caiu no canto para defender a cobrança de Zárate. Na última cobrança, o goleiro encheu o pé para garantir a classificação.

ATLÉTICO-MG 0 (3) X (1) 1 BUCARAMANGA-COL

Jogo de volta dos play-offs da Sul-Americana

Data-Hora: 24/7/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Gol: Mena, 44’/1ºT (0-1);

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Gabriel Menino, 47’/2ºT), Lyanco, Junior Alonso e Caio Paulista (João Marcelo, 39’/2ºT); Fausto Vera, Igor Gomes (Cuello, intervalo) e Gustavo Scarpa; Dudu (Júnior Santos, 15’/2ºT), Hulk e Rony (Bernard, 15’/2ºT). Técnico: Cuca

BUCARAMANGA: Quintana; Alba (Gutiérrez, intervalo), Mena, Henao e Hinestroza (García, 30’/2ºT); Castro, Zárate, Gil (Jhon Vásquez, 18’/2ºT), Sambueza (Chávez, 18’/2ºT) e Londoño (Romanã, 30’/2ºT); Pons. Técnico: Leonel Álvarez.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Angel Arteaga (VEN)

Cartões Amarelos: Caio Paulista, Fausto Vera, Júnior Alonso, Vitor Hugo e Hulk (CAM); Alba, Sambueza e Zárate (BUC)

